Wer prüft, ob die Kasse klingelt

Seit dem 1. Januar 2017 gelten strenge Vorgaben für elektronische Kassensysteme. Mit der Übergangsfrist, die am 31. Dezember 2016 endete, mussten alle Registrierkassen und andere elektronische Kassensysteme nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Betroffen waren von der Neuregelung vor allem Unternehmer, die mit Hilfe von Registrierkassen (auch PC-Kassen/PC-gestützten Kassensystemen), Wagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzählern ihre Bareinnahmen ermitteln.

Noch besteht bei dem Thema um die elektronische Registrierkasse einiges Diskussionspotential. Foto: Thorben Wengert/pixelio.de

Trotz des inzwischen halbjährigen Bestehens der Regelung sind Diskussionen nach wie vor an der Tagesordnung. Grund dafür ist eine Veröffentlichung von Hermann Pump im DATEV Magazin, in der der Verfasser behauptet, die offene Ladenkasse sei tot. Die Dipl.Finw. Bettina M. Rau-Franz, von der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz & Partner, merkt an, dass es durchaus noch Ausnahmen von der Regelung gibt. Dies gilt zum Beispiel für Einzelhändler, wie Verkäufer auf Wochenmärkten oder Schausteller auf Jahr- und Weihnachtsmärkten, die nicht über elektronische Kassensysteme verfügen. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen hat ein Merkblatt veröffentlicht, in dem festgesetzt ist, dass ein Tageskassenbericht eine einzelne Auflistung von Buchungen ersetzen kann, wenn diese unzumutbar ist, beispielsweise in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest. Wichtig ist, dass bei einer Betriebsprüfung alle Daten nachvollziehbar sind und die Kasse stimmt. Das Merkblatt der Oberfinanzdirektion Niedersachsen schreibt dazu: »Grundsätzlich ist jedes einzelne Handelsgeschäft, also jede Betriebseinnahme und Betriebsausgabe, jede Einlage und Entnahme mit ausreichender Bezeichnung des Geschäftsvorfalls aufzuzeichnen. Zu erfassen sind, soweit zumutbar, Inhalt des Geschäfts, Name, Firma und Adresse der Vertragspartnerin/des Vertragspartners. Diese Verpflichtung besteht unabhängig von der Gewinnermittlungsart.“

Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung muss nur dann nicht erfüllt werden, soweit nachweislich Waren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht feststellbarer Personen verkauft werden. In diesem Fall müssen die Bareinnahmen mit einem sogenannten Kassenbericht nachgewiesen werden können, beispielsweise durch ein Zählprotokoll.

Quelle: Roland Franz & Partner