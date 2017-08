Urbane Gefahr

Das Leben auf dem Land wird in Trendzeitschriften und anderen Medien oft romantisch verklärt dargestellt, doch in vielen ländlichen Regionen sieht die Realität ganz anders aus. Viele junge Menschen wandern ab, es wird weniger Nachwuchs geboren als Alte versterben. Gebäude stehen leer und die Infrastruktur ist mangelhaft. Welche Auswirkungen hat das für Gesellschaft und Wirtschaft? Und wie ist das Handwerk davon betroffen?

Die Landflucht lässt ländliche Gemeinden verarmen und veralten. Foto: Thomas Beckert / pixelio.de

»Landflucht« bezeichnet den Prozess, bei dem viele Menschen in einem kurzen Zeitraum von einem ländlichen Gebiet in eine Stadt bzw. ein Ballungsgebiet ziehen. Etwa 60 Prozent der Menschen weltweit leben heute in Orten bis zu einer halben Million Einwohner. Schon 2030 könnten das nur noch 40 Prozent sein – während die Slums der Großstädte umso mehr wachsen. In den nächsten 35 Jahren werden sich zwei bis drei Milliarden Menschen weltweit auf den Weg in diese Ballungsgebiete machen, lautet die Prognose des neuen Gutachtens des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) mit dem Titel »Der Umzug der Menschheit«. Schon heute leben mehr als 850 Millionen Menschen unter inadäquaten Wohnverhältnissen ohne substanzielle Basisversorgung. Ihre Zahl könnte sich bis 2050 um ein bis zwei Milliarden erhöhen, sofern keine signifikanten Maßnahmen dagegen unternommen werden, prognostizieren die Gutachter.

Der Sog der Städte

In den Entwicklungsländern wächst die städtische Bevölkerung wesentlich stärker als in den meisten europäischen Industrieländern. In Deutschland lebt zwar ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung in Städten, aber es gibt keine Megacity, wie Mumbai, Mexico City oder Bangkok. Doch auch bei uns gibt es innerstaatliche Migrationsbewegungen in die Städte, wenngleich diese langsamer vonstatten geht. Während um 1800 nur etwa 25 Prozent der deutschen Bevölkerung in Städten lebten und rund 75 Prozent auf dem Land, dreht sich das ganze zur Zeit um: Im Jahr 2010 lebten bereits 73,8 Prozent in den Städten und 2030 werden rund 78,3 Prozent der Bevölkerung Deutschlands in Städten leben, prognostizieren die Vereinten Nationen.

Die Städte wachsen immer mehr. Arbeit, Infrastruktur und Kultur locken die Menschen weg vom Land. Quelle: Statista

Wenn die Abwärtsspirale beginnt

Fehlende oder unattraktive Arbeitsplätze in strukturarmen ländlichen Regionen veranlassen junge Leute zur Abwanderung. Das reduziert die Kaufkraft sowie die Steuereinnahmen der Region – mit der Folge, dass die regionalen Gebietskörperschaften mittelfristig ihre Leistungen für die Infrastruktur reduzieren müssen. Kitas, Schulen und Verwaltungseinrichtungen werden geschlossen und zusammengelegt, Läden und Gastronomie machen dicht, wodurch wiederum die Attraktivität des Wohn- bzw. Unternehmensstandorts geschwächt wird, was den Zuzug erschwert. Je geringer die Bevölkerungsdichte ist, desto höher sind tendenziell die Infrastrukturkosten pro Kopf – eine erschwerte Ausgangssituation bei der Sicherung von Leistungen und Einrichtungen.

Alles eine Frage des Standorts

In den Städten entsteht als Folge der Zuwanderungen ein Bauboom, innerstädtische Flächen werden nachverdichtet, Neubaugebiete am Rand und im Umkreis erschlossen. Jede Menge Arbeit für Bauhandwerker, die ihren Betrieb in der Stadt oder im Pendlerbereich haben. Wer dagegen weit weg von den florierenden Ballungszentren sitzt, hat oft nicht nur weniger (lukrative) Aufträge, sondern auch Personal- und Zukunftsprobleme. Ob ein Handwerksbetrieb eine Zukunft hat oder nicht, hängt somit auch von der Region ab, in der er angesiedelt ist. Der »Prognos Zukunftsatlas« bewertet alle drei Jahre die Zukunftschancen und -risiken der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

