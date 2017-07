Titandioxid in der Kritik

Der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der Europäischen Chemikalienbehörde ECHA hat empfohlen, das Weißpigment Titandioxid als einen Stoff »mit Verdacht auf krebserzeugende Wirkung beim Menschen« durch Einatmen einzustufen.

Das Weißpigment Titandioxid soll eine kritischere Einstufung erhalten.

In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die Farbenindustrie bestürzt über diese Empfehlung: »Ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage wird hier einer der wichtigsten Rohstoffe unserer Industrie zu Unrecht stigmatisiert. Titandioxid wird seit Jahrzehnten erfolgreich und sicher für die Produktion von Lacken, Farben und Druckfarben eingesetzt – für uns ist Titandioxid schlicht unverzichtbar«, begründet Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL), die Kritik an der Empfehlung.

Der Vorschlag stützt sich auf Studien an Ratten, die bei einer extrem hohen Konzentrationen an inhalativ verabreichtem Titandioxid-Staub Lungenüberladungen (lung overload) aufwiesen. Die relevanten Leitlinien der ECHA, der OECD und des Europäischen Zentrums für Toxizität und Ökotoxizität stellen jedoch übereinstimmend fest, dass Ergebnisse aus derartigen Lung-overload-Studien an Ratten nicht auf den Menschen übertragbar sind. Regelungen zur Staub-Exposition am Arbeitsplatz sind zudem in den meisten EU-Mitgliedsstaaten gegeben und werden in Deutschland durch einen allgemeinen Grenzwert kontrolliert.