Schulschluss an der Meisterschule München

Sie zählt zu den ältesten Meisterschulen Deutschlands: die Städtische Meisterschule für Maler- und Lackierer und die städtische Fachschule für Farb- und Lacktechnik in München bereitet in einem Jahr sowohl auf qualitativ hochwertiges Handwerk als auch auf eine Führungsposition im Betrieb vor. Denn neben Gestaltungs- und Oberflächentechniken und von der Stil- bis zur Werkstoffkunde, stehen für die angehenden Malermeister auch Kalkulation, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft sowie die Datenverarbeitung auf dem Programm. Daneben kann nach einem zweijährigen Schulbesuch beispielsweise die Prüfung zum Staatlich geprüften Farb- und Lacktechniker bzw. Lacktechnikerin abgelegt werden. Mappe war für Sie vor Ort, um für Sie Einblicke in die Absolventenfeier und Ausstellung der Abschlussarbeiten zu sammeln.

Einblicke in die Ausstellung der Fachschularbeiten Thema der diesjährigen praktischen Abschlussarbeiten war die Entwicklung eines Gestaltungskonzepts für einer Kultur- und Eventhalle.

Die Absolventen hatten je eine Laube zum gemeinsamen Thema ausgestaltet.

Einige der Schüler setzten auf moderne Akzente in variierenden Grautönen.

Besonders die Imitation von Gesteinen an der Wand benutzten viele Absolventen als Gestaltungselement.

Die changierenden Partikel in den Rillen reflektieren das Licht und lassen das Grau mehrdimensional wirken.

Eine Akzentwand wurde hier mit Schriftzügen in verschiedenen Typographien gestaltet.

Auch Beige- und Sandtöne konnte man in vielen Ausstellungswerken sehen.

Auf einer Granitimitation gestaltet dieser Absolvent eine Hommage an die letzten Eisenbahnen.

Diese gelungene Steinimitation ist in einem knalligen Rot gehalten und dient als Akzent an der Stirnwand der Laube.

Im feierlichen Rahmen wurden die Abschlussarbeiten der Schüler ausgestellt und besonderes Engagement ausgezeichnet.

Vom 24. bis 26. Juli 2017 konnten Familie, Freunde und Kunstinteressierte die Abschlussarbeiten bewundern.

Nach der Meisterprüfung

Die Meisterstücke der Städtischen Meisterschulen für Maler- und Lackierer, Vergolder und Kirchenmaler sowie der Fachschule für Farb- und Lacktechnik wurden Ende Juli 2017 in München ausgestellt. Zu sehen gab es viele interessante und kreative Objekte. In einem festlichen Rahmen wurden herausragende Leistungen auf Seiten der Schüler mit Ehrungen und Preisen belohnt.

Mehr über die Münchner Meisterschule und die dortigen Ausbildungsangebote erfahren Sie auf www.fachschule-muenchen.de. Auch andernorts in Deutschland haben Absolventen der Fachschulen ihr Können bewiesen. Lesen Sie mehr zu den »Gestaltungsmeistern in Stuttgart« und zur »Epochenübergreifenden Gestaltung in Lahr«.

Fotos: Mappe