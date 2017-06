Power People für Deutschland

Das Deutsche Handwerksblatt sucht auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit seinen Partnern, der SIGNAL IDUNA GRUPPE und der IKK classic, Handwerkerinnen und Handwerker, die sich und ihren Beruf vor der Kamera präsentieren möchten. Jeder, der mitmachen will, kann sein Foto auf germanyspowerpeople.de hochladen. Seit April läuft die Online-Abstimmung – bis zum 24. August ist das Abstimmen noch möglich. Bewerbungsschluss ist der 18. August.

Die Kandidaten werden von professionellen Fotografen ins rechte Licht gerückt. Werbefotografie Weiss

Im Anschluss lädt die Jury je 18 Kandidatinnen und Kandidaten zum großen Fotoshooting für den Handwerkskalender «Germany’s Power People 2018» ein. Vom 7. bis 10. September werden die Teilnehmer dann in Düsseldorf von einem professionellen Fotografen ins Rampenlicht abgelichtet. Je zwölf weibliche und männliche Teilnehmer werden dann für den Kalender 2018 ausgewählt. Von ihnen schickt eine Jury jeweils sechs in das Rennen um die Titel Miss und Mister Handwerk. Im Dezember stellen das Deutsche Handwerksblatt, die SIGNAL IDUNA GRUPPE und die IKK classic die Kandidaten vor. Bevor es auf der Internationalen Handwerksmesse in München ernst wird, können Fans, Freunde und Familie wieder per Online-Abstimmung ihre Favoriten unterstützen. Die endgültige Entscheidung fällt dann im März 2018 in München.

