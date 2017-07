Maler des Jahres 2018 – Location für Feinschmecker

Am 24. November ist es wieder soweit: Die Branche trifft sich in München zur Preisverleihung MALER DES JAHRES 2018. Und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Location für organisiert: Den Lenbach Palais in München, der mit seinem mondänen und stilvollen Ambiente garantiert für einen unvergesslichen Abend sorgt.

Das wird eine tolle Party: Am 24. November werden in München die MALER DES JAHRES 2018 ausgezeichnet. Mit der Preisverleihung soll die Arbeit gewürdigt und gefeiert werden, die Sie und Ihre Kollegen tagtäglich für Ihre Kunden leisten. Das Spannende: Bis zu diesem Zeitpunkt kennt noch niemand die MALER DES JAHRES. Aber eines steht schon fest: Alle, die in München dabei sind, dürfen sich als Gewinner fühlen und sich über interessante Begegnungen und anregende Gespräche mit Kollegen freuen.

Genießen Sie einen unterhaltsamen Abend mit interessanten Gesprächen unter Kollegen in stilvollem Ambiente.

Genießen Sie einen unterhaltsamen Abend mit interessanten Gesprächen unter Kollegen in stilvollem Ambiente. Foto: Thorsten Jochim

Feiern in stilvollem Ambiente

Den für eine Preisverleihung glamourösen Rahmen gibt das ehrwürdige Lenbach Palais. Es ist ein wahres Prunkstück der Eleganz aus dem späten 19. Jahrhundert. Das einladende, geschmackvolle Interieur eignet sich ideal zum Zelebrieren, so dass sich die Gäste gerne zurückerinnern.

Für Gespräche und den zwanglosen Austausch unter Kollegen gibt es selbstverständlich reichlich Gelegenheit. Denn genau das ist ein Ziel von MALER DES JAHRES: einander kennenlernen und sich einfach mal feiern lassen im mondänen Ambiente und entspannter Atmosphäre. Dafür sorgt eine stilvolle musikalische Unterhaltung, außerdem wird ein Keynote-Speaker ein aktuelles Thema präsentieren, das die Branche aktuell bewegt.

Nicht zu kurz kommt natürlich das leibliche Wohl. Hier verwöhnt das Lenbach Palais mit leckersten Speisen aus der Küche von Feinkost Käfer.

Wir haben also bestens vorgesorgt, damit es ein unvergesslicher Abend wird. Wir von der Mappe-Redaktion sind ebenso wie unsere Partner Baumit, Farrow & Ball, Flex, NMC, Schönox und Winworker auf Ihre Einsendungen gespannt und freuen uns auf die Preisverleihung. Wir sehen uns in München!

Ein kurzer Einblick in die Location:

Jetzt schon notieren!

Wann? 24. November 2017

Wo? Lenbachpalais, Ottostraße 6, 80333 München

Wer? Jeder ist herzlich eingeladen, für alle Einreicher mit einer Begleitperson ist die Veranstaltung kostenlos.