Am 25. November war es endlich soweit: Die MALER DES JAHRES 2017 wurden im Wirtshaus am Bavariapark in München verkündet. In sechs verschiedenen Kategorien konnten sich die jeweiligen Gewinner mit ihren kreativen und ästhetischen Projekten gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Ein kleiner Einblick in den diesjährigen Wettbewerb.