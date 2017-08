Weiterbilden – weiterkommen?

Weiterbildung lohnt sich mehrfach, auch um bestehende Mitarbeiter besser zu qualifizieren, zu motivieren und an den Betrieb zu binden und um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Was lohnt sich besonders? Wir haben uns bei unseren Mappe Erfa-Betrieben erkundigt, wie Kollegen mit dem Thema »Lebensbegleitendes Lernen« umgehen.

Weiterbildung muss sich lohnen. Prof. Dr. Simone Kauffeld von der TU Braunschweig ist davon überzeugt, dass sie das tut. Die Wissenschaftlerin schreibt in ihrem Buch »Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung«, dass mit der steigenden Konkurrenz um hoch qualifizierte Bewerber eine umfassende betriebliche Weiterbildung die Attraktivität eines Unternehmens zusätzlich erhöhe: »Der Arbeitgeber profitiert von einer Weiterbildung, weil er so zum einen seine Fachkräfte auf dem Stand der Technik hält und für die Zukunft fit macht, und zum anderen attraktiver für potenzielle Arbeitnehmer wird.«

Weiterbildung bringt weiter. Sie frischt Gelerntes auf und hält auch im Alter auf Trab. Foto: Julien Christ/pixelio.de

Viele Betriebe in Deutschland engagieren sich

Dass sich Unternehmen für die Weiterbildung ihrer Belegschaft einsetzt, zeigt die im August 2016 veröffentlichte DIHK-Umfrage »Weiterbildung 2016«, die auf rund 11.000 Unternehmensantworten beruht. 47 Prozent der Befragten gaben bei der Erhebung an, für intern organisierte Weiterbildungen eine Freistellung von der regulären Arbeitszeit zu gewähren und die Kosten zu übernehmen. Externe Maßnahmen unterstützen fast 30 Prozent der Unternehmen; und knapp zwölf Prozent berichten von Weiterbildungen, die ihre Mitarbeiter eigeninitiativ und in der Regel aus rein privatem Interesse aufnehmen. Unternehmen kostet die Weiterbildung von Mitarbeitern vor allem Zeit und ist somit ein wichtiger Kostenfaktor. In der Humankapitaltheorie gilt eine Bildungsinvestition dann als ökonomisch rational, wenn durch Bildung und Qualifikation Erträge erwirtschaftet werden, die die Investitionen übersteigen und zu einer messbaren Rendite führen. »Personalentwicklung verursacht Kosten, die aufgrund größerer Arbeitszufriedenheit, Effizienz und Effektivität durch höhere betriebliche Produktivität aufgewogen werden. Personalentwicklung braucht Vorlaufzeit. Sie kann nicht kurzfristig entworfen und umgesetzt werden und muss deshalb im Zusammenhang mit anderen Unternehmensplanungen wie z. B. Absatzplanung, Produktplanung, Investitionsplanung entwickelt werden. Dies trifft in besonderem Maß zu, wenn der langfristige Bedarf gesichert werden soll«, klärt die Informationsbroschüre »Fachkräftewegweiser Bayern für Mittelständische Unternehmen und Handwerk in Bayern« auf.

Nachgefragt bei Unternehmern

Wie gehen Malerbetriebe mit dem Thema »Lebensbegleitendem Lernen« um? Wir haben bei den Betrieben unserer Mappe Erfa-Gruppe nachgefragt.

Uwe Walter aus Dortmund tut seit Jahren viel für seine eigene Weiterbildung. Er erzählt: »Nach drei Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich einen Tag pro Woche für meine berufliche Weiterbildung genutzt. Heute ist es noch ein halber Tag. Für die Zukunftsentwicklung des Unternehmens nutze ich immer noch einen Tag pro Woche.« Walter ist überzeugt: »Ohne Lernen geht nichts. Eine Weiterentwicklung nicht nur im Beruf sondern auch in seinem Lebensumfeld ist unumgänglich, um die eigene Zukunft zu sichern.« Uwe Walter bietet zweimal im Jahr interne Veranstaltungen am Arbeitsplatz an, seine Mitarbeiter absolvieren alle zwei Jahre zweitägige Seminare der Industrie und machen dreimal im Jahr Weiterbildungen bei Handwerksorganisationen nach Feierabend. Schulungen bei anderen Organisationen, wie dem TÜV, gibt es nach Bedarf. Auch Christian Schwarz berichtet begeistert: »Unser ältester Mitarbeiter ist 58 Jahre alt. Er ist beispielsweise der Aktivste, der unsere Handwerker-App nutzt oder die Kommunikation mit WhatsApp. Ihm haben wir zum Jubiläum ein iPad geschenkt, welches er mit Begeisterung verwendet.« Im Betrieb von Elke Rees bekommen auch die älteren Mitarbeiter Fortbildungen angeboten, jedoch sei die Resonanz sehr unterschiedlich. »Manche sind noch sehr aufgeschlossen für Neues, andere hingegen lehnen Fortbildungen ab und nehmen nur an Pflichtveranstaltungen teil.«

