Köln wird bunt: FAF 2019

Auf nach Köln: Die nächste FAF Farbe, Ausbau & Fassade findet vom 20. bis 23. März 2019 auf dem Messegelände Köln statt. Dafür hat sich die europäische Leitmesse viel vorgenommen: »Die GHM als dauerhaft alleiniger Veranstalter der FAF will die Erfolgsfaktoren, die die Branche in München überzeugt haben, nach Köln bringen«, sagt Dieter Dohr, Vorsitzender Geschäftsführer der GHM.

Die FAF Farbe, Ausbau & Fassade findet vom 20. bis 23. März 2019 statt.

»Vor allem die neue Hallenstruktur mit branchenübergreifendem Angebot und optimaler Steuerung der Besucherströme wollen wir auch dort umsetzen und für eine deutlich stärkere Vernetzung der Gewerke und eine tolle Stimmung in allen Messehallen sorgen.« Das komplette Produktspektrum rund um Fassadengestaltung und Raumdesign wird dieses Mal in den Hallen 6, 7 und 8 präsentiert. Themen wie Green Building, Digitalisierung, Zukunftspotenzial von Putz oder Nachwuchs werden eine wichtige Rolle auf der FAF 2019 spielen werden. »Hier sind wir bereits daran, spezielle Themen-Szenarien in den Hallen zu schaffen«, erklärt Messeprojektleiter Robert Schuster. Also: Termin jetzt schon vormerken!