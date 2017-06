Übernahmepoker

Die Abwehrstrategie von Akzo Nobel war erfolgreich: Anfang Juni kündigte US-Konkurrent PPG Industries seinen Rückzug von einer Übernahme des niederländischen Farbenherstellers an. Nach gründlicher Überlegung, habe man sich entschieden, kein öffentliches Angebot an die Aktionäre vorzulegen, hieß es in einer Stellungnahme von PPG.

Akzo Nobel hatte auf das letzte Angebot von PPG nicht reagiert und hat nun seinerseits bekannt gegeben, man wolle sich weiter darauf konzentrieren, zwei fokussierte, leistungsstarke Unternehmen – Farben und Beschichtungen sowie Spezialchemikalien – zu schaffen. Über den bisher erfolglosen Versuch von PPG hatten wir bereits hier berichtet.