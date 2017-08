Kampf dem Abfall

Seit dem 1. August 2017 gilt die neue Gewerbeabfallverordnung. Mit ihr gehen ausführlichere Regelungen zur Trennung von Abfall einher.

Künftig müssen mehr Abfälle für das Recycling in entsprechende Abfallfraktionen getrennt werden. Ziel des Gesetzgebers ist mit der getrennten Erfassung von verwertbaren Abfällen das Recycling zu stärken. Betriebe sind zu diesem Zweck dazu verpflichtet, die Abfallentsorgung sorgfältig zu dokumentieren.

Die neue Gewerbeabfallverordnung trat am 1. August 2017 in Kraft. Foto: Henrik G. Vogel/pixelio.de

Im Bereich der gewerblichen Abfälle müssen nunmehr auch Holz, Textilien und sämtliche Bioabfälle getrennt erfasst werden. Auf Verlangen der zuständigen Behörde muss eine gesammelte Dokumentation, zum Beispiel durch Lichtbilder, Belege und Lieferscheine, vorgelegt werden können. Trotzdem gelten einige Ausnahmeregelungen in der Umsetzung, wie etwa mangelnder Platz auf der Baustelle oder im Betrieb und wirtschaftliche Umverhältnismäßigkeit. Kostenpflichtige Angebote von Entsorgungsbetrieben, die Sie möglicherweise in der nächsten Zeit erhalten, sollten Sie nicht vorschnell annehmen. Sowohl der Bundesverband als auch der ZDH arbeiten momentan an Informationsmaterial.