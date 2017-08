Schaan lädt ein

Es geht ins Fürstentum Liechtenstein – genauer gesagt nach Schaan. Dort findet vom 19.–21. Oktober 2017 die 14. Internationale Baufach- und Sachverständigentagung Ausbau und Fassade statt. Organisiert wird die Tagung vom Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV). Der internationale Sachverständigenkreis Ausbau & Fassade D-A-CH-I ist eine seit 1997 bestehende Gruppe von öffentlich bestellten und vereidigten (D), allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten (A) Sachverständigen bzw. Fachexperten (CH), die es sich zur Aufgabe gemacht haben, im zentralen, deutschsprachigen Europa, grenzüberschreitend und praxisorientiert Aktuelles, Fragestellungen und auch Problemfälle im Fachbereich Ausbau und Fassade zu beraten und zu kommentieren. Er organisiert qualifizierten Wissenstransfer für alle bauschaffenden Geist- und Handwerker, insbesondere für Sachverständige des Fachbereiches.

Blick von Triesenberg. Rechts im Bildvordergrund die Gemeinde Schaan in Liechtenstein – Veranstaltungsort der Internationalen Baufach- und Sachverständigentagung Ausbau und Fassade. Foto: Wikimedia Commons/böhringer friedrich

Bereits seit 1999 finden die internationalen Baufach- und Sachverständigentage statt. Und auch im Oktober 2017 warten wieder interessante Fachvorträge wie „Mängel im Trockenbau in einem Industriegebäude“, „Wasser weg vom Haus!“, „Schäden an Metallanschlüssen“, Brennpunkte bei Hybridbauten- typische Schäden an Putzfassaden und Holzwerkstoffen“ sowie weitere aktuelle Themen. Ein zusätzlicher Höhepunkt wird die ISK-Arena am Vorabend – eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wieviel und welche Dämmung braucht die Fassade“.

Weitere Informationen zur Tagung sowie das Detailprgramm der ISK 2017 finden Sie hier