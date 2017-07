Handwerkerstar im Internet

Bereits zum siebten Mal werden in diesem Jahr die besten Webseiten im deutschen Handwerk ausgezeichnet. Ab dem 23. August sucht das Handwerkerportal MyHammer wieder die digitalen Vorreiter der Branche. Bis zum 27. September können Besucher auf der offiziellen Wettbewerbsseite Webauftritte aus dem Handwerk und dem handwerksnahen Bereich anmelden und für ihre Favoriten abstimmen. Eine Fachjury bewertet die beliebtesten Seiten des Publikumsentscheids und bestimmt letztlich die Gewinner. Im Finale stellen sich die jeweils sieben beliebtesten Internetauftritte in den einzelnen Rubriken dem Urteil der Juroren, die anhand der drei Kriterien »Design«, »Inhalt« und »Benutzerfreundlichkeit« entscheiden.

Melden Sie sich an und werden Sie zur »besten Handwerkerwebeite 2017« gekürt.

In diesem Jahr setzt sich die Jury zusammen aus: Hans Jürgen Below (Geschäftsführer der Verlagsanstalt Handwerk GmbH), Stefan Bohlken (Fliesenlegermeister und zweimaliger Gewinner in der Rubrik »Parkett, Fliesen, Boden & Co.«), Claudia Frese (Vorstandsvorsitzende der MyHammer AG), Volker Geyer (Handwerksunternehmer, Internetmarketing-Experte und Sieger der Handwerkerseite des Jahres 2012), Matthias Heilig (Chefredakteur der Malerzeitschrift »Mappe«), Roland Riethmüller (Gründer und Chefredakteur des Online-Fachportals meistertipp.de) und Dr. Andrea Wolter (Vorsitzende der Journalisten-Vereinigung der Deutschen Handwerkspresse). Seit 2011 sucht MyHammer in insgesamt 18 Kategorien die besten Internetauftritte von Handwerksbetrieben, von Malern und Dachdeckern bis hin zu Elektrikern. Die Gewinner werden im Oktober bekanntgegeben und im November bei einer Feier in Berlin geehrt.

Dachdeckermeister aus Berlin ließ 2016 mehr als 2.200 Konkurrenten hinter sich

Im letzten Jahr konnte der Berliner Dachdeckermeister Adam Pilch Publikum und Fachjury überzeugen und sich mit seiner Webpräsenz www.pilch-dachbau.de gegen mehr als 2.200 Konkurrenten durchsetzen konnte. »Angesichts der stetig wachsenden Resonanz unseres Wettbewerbs im Handwerk rechnen wir bei der anstehenden Wahl bereits mit mehr als 2.500 Teilnehmern«, betont Claudia Frese, Vorstandsvorsitzende der MyHammer AG. Zum Vergleich: Während der ersten Auflage 2011 hatten rund 750 Webseiten am Wettbewerb teilgenommen. »Die Digitalisierung ist eines der großen Gegenwarts- und Zukunftsthemen im Handwerk«, macht Frese deutlich. »Dabei kommt der professionellen Außendarstellung im Netz, vor allem über die eigene Webseite als digitales Schaufenster, eine wesentliche Rolle im Rahmen der Digitalisierung zu. Immer häufiger verstehen Handwerker diese Investition als attraktive berufliche Chance. Mit der Auszeichnung der digitalen Vorreiter in der Handwerksbranche wollen wir diese Entwicklung tatkräftig unterstützen und freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb mit vielen interessanten Teilnehmern«, so die Vorstandsvorsitzende.

Sind Sie überzeugt von Ihrer Webpräsenz oder kennen einen Kollegen, der in seinen Internetauftritt viel Herzblut gesteckt hat? Dann informieren Sie sich auf der Wettbewerbsseite und melden Sie sich an.