Gift fürs Wasser

Seit dem 1. August 2017 gilt die neue Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Die bundesweite Änderung betrifft die sogenannte Fachbetriebsgrenze, die von 10.000 auf 1.000 Liter abgesenkt wurde.

Das bedeutet, dass nun auch in Baden-Württemberg, nach dem geltenden Wasserhaushaltsgesetz, Heizölverbraucheranlagen mit mehr als 1.000 Liter Nennvolumen von einem Fachbetrieb errichtet werden müssen. Auch die Innenreinigung, Instandsetzung und Stilllegung müssen von nun an vom Profi erledigt werden. Im Malerhandwerk findet die Verordnung dann Anwendung, wenn Wand- oder Bodenflächen in Tankräumen beschichtet werden sollen. Bei Bedarf sollten betroffene Betriebe eine Schulung ihrer Mitarbeiter in Betracht ziehen.