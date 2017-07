Gestaltungsmeister in Stuttgart

Die Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart fördert mit verschiedenen Fach- und Meisterschulen sowie Weiterbildungen gestalterische Berufsfelder. Auch in diesem Jahr konnte die Schule beim jährlichen Schulfest im festlichen Rahmen die fruchtbaren Ergebnisse der praktischen Meisterprüfung präsentieren. Eingeladen sind neben den graduierenden Schülern auch Ehemalige sowie Betriebsinhaber, die sich gerne über den Nachwuchs informieren und ihre Leistungen bestaunen. Die Arbeiten der Absolventen zeigen ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Farben, Formen und Oberflächen.

Ein kleiner Einblick in die diesjährigen Präsentationen

»Zum Biereck « ist die gestalterische Umsetzung eines Raumkonzepts für eine neueröffnete Kneipe in der Heidenheimer Innenstadt.

Das moderne 3D-Wandpaneel in Erdfarben soll Passanten aller Altersklassen anlocken.

Die Projektarbeit »Billard Club 'The Kaiser'« ist dem Billardweltmeister Rolf Souquet gewidmet. Die Billardkugel steht im Mittelpunkt der Gestaltungsvariationen.

Diese Abschlussarbeit präsentiert die »Cataratas do Iguaçu«, eine gigantische Gruppe von Wasserfällen in Brasilien.

Mittels Farbverläufen und verschiedener Pinseltechniken wird die Bewegung des Wasser nachgeahmt.

Das »Makedonia Palace«, ein Luxushotel in Thessaloniki, soll renoviert werden.

Diese Abschlussarbeit greift das Konzept auf, die Eingangshalle des Hotels im Stil der Antike umzugestalten.

In der Stadt Sparta ist eine Renovierung des Filmmuseums geplant. Dieser Vorschlag setzt Filmszenen spielerisch zur Wandgestaltung ein.

Der »Cupcake Point« ist eine Hommage an einen kleinen Laden in Köln. Die Absolventin versuchte den Charme des am Rhein gelegenen Geschäfts durch zarte Zeichnungen umzusetzen.

»Summgart« ist eine Imkerei und Forschungsstelle in Stuttgart. Das Gestaltungskonzept für den Verkauf besteht aus der Abstraktion von Bienenwaben.

Mit verschiedenen Farben und Materialien, hier mit glitzernden Partikeln im Putz, wurden die Waben umgesetzt.

Das japanische Restaurant »Kicho« in Stuttgart ist eine seit 25 Jahren beliebte Adresse für japanische Küche.



Der Aquaristik-Shop »Into The Blue« in Hamburg hat den Koi als zentrales Gestaltungselement gewählt.

Der Auftrag des Hotels »aLoft« in Stuttgart, war die Entwicklung eines Blickfängers für den Eingangsbereich.

Die in Grün und Silber gehaltenen Adern im Metallic-Effekt sollen hinter den Rezeptionstresen angebracht werden. Die dynamische Struktur soll den Besucher leiten.

Weiterbildung im Beruf

Wer sich zu den Ausbildungsberufen und Weiterbildungsmöglichkeiten z. B. zum Meister, staatlich geprüften Gestalter oder zum staatlich geprüften Techniker für Farb- und Lacktechnik informieren möchte, findet unter www.farbegestaltung.de mehr Details.