Fritz Stotmeister wird 90

Am 26. Mai 2017 feierte Fritz Stotmeister seinen 90. Geburts­tag. Wie kaum ein Zweiter hat er die Baubranche geprägt. Unter seiner Leitung wuchs Sto zu einem internationalen Unternehmen, das heute über 5.200 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Leben von Fritz Stotmeister ist die Geschichte der Sto SE & Co. KGaA: 1927 im badischen Villingen geboren, legt er 1943 das Notabitur ab, wird als Luftwaffenhelfer, zum Arbeitsdienst, zur Wehrmacht eingezogen und gerät 1945 in Gefangenschaft. Weil dann in der neugegründeten Bundesrepublik ein Numerus Clausus für das Studium der Architektur besteht, tritt er in die Firma seines Vaters Wilhelm Stotmeister ein, dem Cement- und Kalkwerk im südbadischen Weizen. Als Anfang der 50er Jahre die Nachfrage nach Kalk langsam zurückgeht, überredet Fritz Stotmeister seinen Vater zu investieren. Der Seniorchef erinnert sich: »Zu Dritt fing alles an: Einer, der den Putz in einem ehemaligen Ziegenstall anrührte – das war Wilhelm Hamburger. Ein Zweiter, der als Vorführmeister den Hand­werkern zeigte, wie es geht – Fritz Stotmeister. Und der Dritte, der den Putz verkaufte, war auch Fritz Stotmeister.« Das neue Material zeigt schnell erste Erfolge. Schon im ersten Jahr kann ein enormer Umsatz verzeichnet werden. Die Erfolgsgeschichte von Sto beginnt. 1966 startet mit der Markt­einführung von „StoTherm Classic“ die Geschichte der Fassadendämmung, die sich bald zum Kern-Geschäftsfeld von Sto weltweit entwickelt.

Fritz Stotmeister feiert seinen runden Geburtstag im Kreise seiner Familie und engster Freunde.

Fritz Stotmeisters Kinder stehen zu ihrem Unternehmen (von links): Gerd Stotmeister, Heidi Heimburger, Jochen Stotmeister und Helga Stotmeister.

1987 baut Fritz Stotmeister das Unternehmen in eine AG um, dessen Vorstandsvorsitz er ein Jahr später an seinen Sohn Jochen Stotmeister abgibt. 1998 wird sein zweiter Sohn Gerd Stotmeister zum Vorstand Technik berufen. Fritz Stotmeister übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat und ist ab 2002 dort Ehrenvorsitzender.

»Unsere Firma wird im Sinne der Familie weitergeführt«

Heute lebt Fritz Stotmeister in seinem Domizil am Bodensee und verfolgt nach wie vor die Ent­wicklung seines Lebenswerks. Mit der Umwandlung der Rechtsform von der Aktiengesellschaft in eine Kommanditgemeinschaft auf Aktien nach europäischem Recht haben seine Söhne bereits im Jahr 2013 die Voraussetzungen dafür geschaffen, damit die Firma im Sinne der Familie weitergeführt werden kann. Auch wenn derzeit kein Mitglied der Familie im Vorstand tätig ist, stehen die Stotmeisters zu ihrem Unternehmen und werden dessen Geschicke auch in Zukunft mitbestimmen.

