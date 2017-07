FAQ MALER DES JAHRES

Was bringt mir der Wettbewerb MALER DES JAHRES? Wie kann ich daran teilnehmen? Hier in unseren FAQ Maler des Jahres (FAQ steht für Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen) beantworten wir diese und ähnliche Fragen, die uns oft über E-Mail oder Telefon erreichen.

Was kann ich gewinnen?

Was kann ich mit dem Preis anfangen und wie kann ich ihn für mich und meinen Betrieb gewinnbringend einsetzen?

Welche Arbeiten kann ich einreichen?

Was mache ich, wenn mein Objekt in keine der Kategorien passt?

Wie alt dürfen denn die eingereichten Arbeiten sein?

Welche Unterlagen muss ich einreichen?

Wie viel Text muss ich für die Objektbeschreibung einreichen?

Kann ich auch eine Musterplatte einsenden?

Kann ich mehrere Arbeiten einreichen?

Wie erhöhe ich meine Gewinnchancen?

Muss ich mich (vorher) anmelden?

Wo muss ich mich registrieren?

Wo bekomme ich weitere Informationen zur Bewerbung?

Wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Ist die Teilnahme an der Preisverleihung mit Kosten verbunden?

Bis wann muss ich meine Unterlagen einreichen?

Die Auszeichnung MALER DES JAHRES ist ein Marketingpreis, der nach außen in die Öffentlichkeit wirkt und so die Beziehung zwischen Malerbetrieb und Kunde unterstützt. Dokumentiert wird dies durch das MALER DES JAHRES-Siegel. Zusätzlich erhalten die Gewinner eine Trophäe und eine Urkunde.

Das auffällige Siegel können Sie werbewirksam auf allen möglichen Werbemitteln einsetzen, vom Briefbogen über das Firmenfahrzeug, von der Gerüstplane bis zur Internetseite – eben überall da, wo es nach außen in die Öffentlichkeit wirkt.

Welche Arbeiten kann ich einreichen?

Objekte und Projekte, bei denen Sie Ihr besonderes Können bewiesen haben und mit denen Sie Impulse für neue Lösungsansätze in der Branche setzen. Das können Innovationen, Optimierungen und Entwicklungen in unternehmerischer und gestalterisch-technischer Hinsicht sein. Hierfür können Sie sich in den sechs Kategorien Marketing, Gestaltungskonzept gewerblich/öffentlich, Gestaltungskonzept privat, Innovative Oberfläche, Spezial-Arbeitsgebiet und Netzwerk-Projekte bewerben.

Damit können Sie sich bewerben:

Marketing:

– Maler im Web,

– die etwas andere Imagebroschüre,

– originelle Kundenaktionen, zum Beispiel Maler-Workshops, Wettbewerbe

– überarbeiteter Unternehmensauftritt,

– Das Auto, das auffällt,

– ansprechende Imagevideos,

– einschlagende Pressearbeit über selbst durchgeführte soziale oder ökologische Projekte,

– Kreative Projekte zur Mitarbeiterbindung oder Mitarbeitergewinnung,

– Das selbst angefertigte Buch für den Kunden

– …

Gestaltungskonzept gewerblich/öffentlich

– Farbleitplan für eine Klinik,

– Farbinseln in einer umgebauten Schule,

– Altersgerechte Gestaltung für ein Seniorenheim,

– Farbgestaltung eines Kindergartens oder einer Kindertagesstätte, die die Bedürfnisse der Kinder ernst nimmt,

– Historische Sanierung von Rathäusern, Theatern oder Ämtern,

– …

Gestaltungskonzept privat

– Eine durchgängig farbige Wohnung,

– Konsequenter Einsatz von Stuckprofilen,

– Rauminszenierungen mit Licht,

– Die grandiose Wandmalerei,

– Eine Sanierung, die den ursprünglichen Charakter eines Wohnhauses durch originelle Ideen immer wieder aufleben lässt,

– …

Innovative Oberfläche

– Effekte im Material bzw. durch Bearbeitung,

– Kombinationen unterschiedlicher Werkstoffe,

– Anpassung eines Werkstoffs an ein individuelles Raumproblem,

– Techniken auf Holz, Metall, etc..

– …

Spezial-Arbeitsgebiet

– Brandschadensanierung,

– Wasserschadensanierung,

– Wärmedämmung von A bis Z,

– Bodenbeschichtungen für alle Fälle,

– …

Netzwerk-Projekte

– Generalsanierung eines Geschäftshauses

– Modernisierung eines Privathauses

– Arbeiten im Denkmalschutz

– …

Was mache ich, wenn mein Objekt in keine der Kategorien passt?

Reichen Sie es trotzdem ein. Sollte es ähnliche geartete Einreichungen geben, können die Kategorien erweitert werden.

Wie alt dürfen denn die eingereichten Arbeiten sein?

Die Auszeichnung belohnt Projekte, die nach dem 30. Juni 2016 eingeführt oder fertiggestellt worden sind.

Welche Unterlagen muss ich einreichen?

Ihre Arbeit ist z. B. mit Fotos, Plänen oder Materialkollagen zu dokumentieren. Diese Unterlagen können auch als digitale Daten (auf Datenträger wie USB-Stick oder CD) eingereicht werden. In jedem Fall sind aber zusätzlich die aussagekräftigsten Unterlagen im Ausdruck einzureichen.

Darüber hinaus ist jede Arbeit in einem Text zu beschreiben bzw. zu verdeutlichen.

Wie viel Text muss ich für die Objektbeschreibung einreichen?

Bei der Objektbeschreibung genügt 1 DIN A4-Seite. Beschreiben Sie darin Ihre eingereichte Arbeit für die Jury: Entscheidend sind dabei Angaben zur Ausgangssituation, Besonderheiten, Herangehensweise, Lösungsansatz und Umsetzung. Erläutern Sie z. B., welche Voraussetzungen und Schwierigkeiten Sie vorgefunden haben und wie Sie die Herausforderung gemeistert haben.

Kann ich auch eine Musterplatte einsenden?

Ja, das ist besonders sinnvoll in der Kategorie »Innovative Oberfläche«. Dann gewinnt die Jury einen authentischen Eindruck von der Technik und dem Material. Pro Arbeit kann ein Werkstück eingereicht werden.

Kann ich mehrere Arbeiten einreichen?

Ja, Sie erhalten dann nach der Registrierung für jede Arbeit eine separate Kennziffer.

Wie erhöhe ich meine Gewinnchancen?

Der Erfolg Ihrer Teilnahme hängt wesentlich von der Qualität der eingereichten Arbeit und der Aussagekraft Ihrer Unterlagen ab. Die Arbeit der Jury kann nur so gut sein wie die ihr vorgelegten Einreichungen!

Muss ich mich (vorher) anmelden?

Ja. Erst wenn Sie sich unverbindlich registriert haben, können Sie mitmachen und erhalten Ihre Teilnahme-Kennziffer und die Auslobungsunterlage.

Wo muss ich mich registrieren?

Am bequemsten im Internet auf www.maler-des-jahres.de oder aber mit einem unserer Flyer in den Mappe-Ausgaben.

Wo bekomme ich weitere Informationen zur Bewerbung?

Im Internet auf www.maler-des-jahres.de

Wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Auf der Preisverleihung in München am 24. November 2017.

Ist die Teilnahme an der Preisverleihung mit Kosten verbunden?

Nein. Jeder der Unterlagen eingereicht hat, nimmt mit einer Begleitperson kostenlos an der Abendveranstaltung teil.

Bis wann muss ich meine Unterlagen einreichen?

Einsendeschuss ist der 22. September 2017.

Haben wir Ihre Fragen nicht beantwortet? Dann schreiben Sie uns (m.heilig@mappe.de) oder rufen Sie uns an: 089/436005-170.