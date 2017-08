Es ist alles Gold was glänzt

Ende Juli war es wieder soweit: die diesjährigen Absolventen der Städtischen Meisterschule für das Vergolderhandwerk und Kirchenmalerei München präsentierten ihre Abschlussarbeiten. Und die Werke sind wahrlich meisterhaft.

Kreativität und handwerklichen Können greifen an der Städtischen Meisterschule für das Vergolderhandwerk und Kirchenmalerei München auf ganz besondere und vor allem nicht alltägliche Art und Weise ineinander. Hier erlernen die Schüler theoretische und praktische Kenntnisse historischer Mal- und Handwerkstechniken sowie den Umgang mit den eingesetzten Werkstoffen und deren Anwendungen. Neben fachlichem Knowhow kommen jedoch auch betriebswirtschaftliche Aspekte im Stundenplan nicht zu kurz. Mit dem Abschlusszeugnis in der Hand ist schließlich der Weg frei, den eigenen Betrieb zu führen. Im Hinblick auf das Vergolderhandwerk und die Kirchenmalerei ist die Münchner Meisterschule in dieser Ausbildungskombination die weltweit einzige ihrer Art.

Die Meisterstücke des Absolventenjahrgangs 2017 der Städtischen Meisterschule für das Vergolderhandwerk und Kirchenmalerei München beeindrucken sowohl in handwerklicher als auch künstlerisch-kreativer Hinsicht. Foto: Mappe

Erst die Detailansicht eines vergoldeten Bilderrahmens zeigt die aufwendig gestaltete Oberflächenstruktur in voller Pracht. Foto: Mappe

Ein Blick in den Ausstellungsraum lässt die Vielfältigkeit der angefertigten Arbeiten im Vergolderhandwerk und der Kirchenmalerei erkennen. Foto: Mappe

Neben der prunkvoll gestalteten Heiligenfigur entwarf dieser Absolvent unter anderem auch ein feinteiliges florales Ornament auf goldenem Grund. Foto: Mappe

Im Fachbereich der Kirchenmalerei erlernen die angehenden Meisterschüler auch historische Maltechniken und kreieren detailreiche Ornamentbilder. Foto: Mappe

Abgesehen von den überwiegend sakralen Motiven fanden sich aber auch profane Darstellungen wie etwa dieses Frauenbildnis in Jugendstil-Tradition – natürlich ebenfalls mit passenden Goldapplikationen versehen. Foto: Mappe

Leuchtende Farben und glänzendes Gold fassen diese Darstellung der Heiligen Elisabeth ein. Daneben beeindruckt auch die feine Dekormalerei. Foto: Mappe

Auch bei diesem reich verzierten Ensemble aus Bilderrahmen, Ornamentband und –platte sowie floraler Malerei begeistert der Absolvent durch handwerkliches Geschick. Foto: Mappe

Neben all den Heiligenfiguren darf eine Christus-Statue natürlich nicht fehlen. Sowohl das Innenfutter des togaartig drapierten Gewands als auch der Unterstoff ist vergoldet. Foto: Mappe

Vergoldung wohin das Auge blickt, die neben den geläufigen Insignien diese Bischofsfigur auszeichnet. Foto: Mappe

Kreative Vielfalt

In einer dreitägigen Ausstellung konnten sich nun Interessenten dieser handwerklichen Disziplinen Ende Juli ein Bild davon machen, was die Absolventen des Abschlussjahrgangs 2017 während ihrer einjährigen Ausbildung an der Städtischen Meisterschule in München erlernten. Neben dekorativen und aufwendigen Vergoldungsarbeiten, anspruchsvoll gestalteten und vergoldeten Zierrahmen sowie teils goldgefassten Heiligenfiguren waren auch Ausstellungsstücke historischer Maltechniken zu bewundern. Insgesamt also eine Leistungsschau von ganz besonderem Wert – und das nicht nur aufgrund des Materials.