Ein Grund zum feiern!

Ende September 2017 feiert die Ewald Dörken AG, Herdecke, ihr 125-jähriges Firmenjubiläum – Grund, einen Blick auf die Unternehmensgeschichte zurückzuwerfen. Gleichzeitig weist das Motto, das über dem Jubiläumsjahr steht, mit „Keep Moving“ aber auch in die Zukunft und auf die Entwicklung hin, die das Traditionsunternehmen in den nächsten Jahren ansteuert.

Die erste Aufnahme der Fabrik zeigt sie 1893 noch im Rohbau-Zustand. Foto: Ewald Dörken AG

Blick auf das Werk Hagen und die Vorhalle. Foto: Ewald Dörken AG

In diesem Archiv Gebäude wird die Firmen-Geschichte bewahrt. Foto: Ewald Dörken AG

Aus der kleinen Lackfabrik, die 1892 auf einer grünen Wiese entstand, entwickelte sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts ein international agierendes, mittelständisches Familienunternehmen, das sich immer wieder neu erfand und es noch immer tut. Heute ist die Dörken AG eine Unternehmensgruppe mit vier Geschäftsbereichen rund um Lacke, Farben, Beschichtungen und Bauverbundfolien, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und kann einen jährlichen Umsatz von rund 287 Millionen Euro verbuchen.

125 Dörken-Gesichter

Besonders schön ist eine Aktion gleich zu Beginn des Jubiläumsjahres, die die Menschen, die das Gesicht des Unternehmens prägen, in den Mittelpunkt stellt. 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von dem renommierten Fotografen Marc Theis aus Hannover in Szene gesetzt. Das Ergebnis in Form von 125 Porträts im Riesenformat 125 x 125 Zentimeter ist seit April im ganzen Unternehmen zu sehen. Diese Ausstellung sagt einiges aus über Dörken, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seine Unternehmenskultur. „Diese 125 Gesichter zeigen, wofür Dörken eigentlich steht. Es ist nicht ein Bild darunter, das nicht unfassbar viel Stolz ausdrückt“, so Thorsten Koch, Vorstand der Ewald Dörken AG, bei der Präsentation der Porträts.