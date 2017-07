Das gestaltende Klassenzimmer

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes des Berufkollegs Dinslakens, dem »BK Spezial«, wurden die Maler und Lackierer-Auszubildenden des zweiten Lehrjahres für ihre besonderen Leistungen geehrt. Im Laufe ihrer bisherigen schulischen Ausbildung verwirklichten sie eine Vielzahl von gestalterischen Projekten in den Aufenthaltsräumen der Dinslakener Berufsschule.

Die Azubis von links nach rechts: Andy Servos (Fa.Neumann), Dominik Paesler (Fa.Henrichs), Phillip Gosch (Fa.Benninghof), Kevin Lasczinski (Fa.Eickhoff), Marvin Pauleit (Arenbeck &Dirks), Alexander Neumann (Fa.Ingo Bülow), Michael Timm, Aaron Heling (Fa.Eickhoff) Es fehlen: Korhan Aybay (Fa.Wagener), Zahar Galousin (Kükkelhaus), Daniel Ehlert (Fa.Goldmann)

Die Urkunden wurden feierlich in der neu gestalteten Aula der Schule übergeben.

Die Schüler hatten gemeinsam mit ihren Klassenlehrern ein Wohlfühl-Konzept erarbeitet.

Die Schüler zeigten Engagement und entwarfen fleißig das Konzept zusätzlich zum Unterricht.

Die Säule im Raumzentrum ist passend zu den Farben des Wandbilds gestaltet.

Das grün-rote Wandbild, das die Schüler der Mittelstufe zeigt, ist zum Blickfang der Aula geworden.

Interessiert bestaunen die Besucher des Sommerfests die Wandgestaltung.

In Zusammenarbeit mit ihren Klassenlehrern Herrn Braemer-Jostes und Herrn Stephan-Radetzky wurden eine Säule im Eingangsbereich und eine kreative Wandgestaltung in der Pausenhalle umgesetzt. Das Konzept war es, kontrastreiche und ansprechende Gestaltungen zu erschaffen, die bei Schülern und Lehrern eine »Wohlfühlatmosphäre« erzeugen. Zudem entwarfen die zukünftigen Malergesellen im Berufsschulunterricht einen Leitfaden, für effizientes Energieeinsparen beim Heizen und Lüften in Wohnräumen, der nach der Präsentation bei der Schulleitung, in allen Klassen des Berufskollegs ausgehängt wurde. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: In der Aula der Schule zieht ein großflächiges Wandbild die Blicke auf sich, das in den Farben Rot und Grün die Silhouetten von Schülern der Mittelstufe zeigt. Passend dazu wurden rechteckige Kästen an den gegenüberliegenden Wänden sowie eine Säule in der Raummitte farblich gestaltet.

Für das Ehrungskomitee waren die engagierten Zusatzleistungen der Schüler, die parallel zum Berufsschulunterricht stattfanden, Grund genug, die Malermittelstufe auf dem eigenen, alljährlichen Sommerfest mit einer Urkunde zu würdigen.

Fotos: Berufsschule Dinslaken

Text: Alexander Neumann, überarbeitet von der MAPPE Redaktion