06/2017 – Tapezieren aktuell

Die Maler-Technik Spezial im Juni 2017 greift aktuelle Themen rund ums professionelle Renovieren und Tapezieren auf. Angefangen von der qualifizierten Untergrunddiagnose und -prüfung über das rationelle Entfernen alter Wandbekleidungen, das richtige Spachteln und Grundieren bis zum Tapezieren – wir zeigen Ihnen, wie Sie mit innovativen Markenprodukten von PUFAS Schritt für Schritt zu besten Ergebnissen kommen. Trends bei Raufasertypen gehören ebenso dazu wie das richtige Know how beim Tapezieren von fertigen Vliestapeten. Stellen Sie sich bereits heute den Herausforderungen von morgen und vertiefen Sie Ihre Praxiserfahrung im Umgang mit Tapeten, mit PUFAS als starkem und kompetentem Partner an Ihrer Seite.

