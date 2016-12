Webseite zum selber bauen

WEB-PRÄSENZ: Wer noch keine Webseite hat oder nicht zufrieden damit ist, dem kann man abhelfen! Mit Web-Baukastensystemen lassen sich auch ohne Spezialkenntnisse attraktive Internetauftritte in Eigenregie realisieren.

Mit Baukastensystemen lassen sich Webseiten in Eigenregie realisieren. Foto: 1&1

Ein Firmenauftritt im Internet ist heute Pflicht. Für Unternehmen, die sich im Zeitalter des World Wide Web durch keine oder eine unattraktive Web-Präsenz ins Abseits stellen, haben bei der Kundengewinnung und ‑pflege Nachteile. Will man Unternehmen, Leistungen und Projekte zeitgemäß präsentieren und mit seiner Zielgruppe direkt und unkompliziert in Kontakt treten, gibt es zum Onlineauftritt keine Alternative. Gegenüber anderen Medien hat eine Onlinepräsenz entscheidende Vorteile: Sie lässt sich einfach aktualisieren (Neue Projekte, Dienstleistungen, Mitarbeiter etc.), hat rund um die Uhr geöffnet und ist weltweit erreichbar. Außerdem bildet sie die Grundlage für ineinander greifende, crossmediale Marketing-Aktivitäten: In Anzeigen, auf Prospekten, auf Visitenkarten, dem Geschäftspapier oder auf Firmenfahrzeugen ist die eigene Web-Adresse heute ein Muss. Man muss weder Informatiker noch Mediengestalter oder Grafiker sein, wenn man einen Auftritt im Internet in Eigenregie realisieren möchte. Alles, was man dazu braucht, ist ein halbwegs aktueller PC mit schnellem Internetzugang.

In der Dezember-Ausgabe der Mappe erfahren Sie wie man den eigenen Internetauftritt mit Hilfe von Baukastensystemen einfach selber gestaltet. Erfahren Sie alles über unterschiedliche Arten von Baukasten, notwendige Inhalte und verschiedene Produkte und Anbieter. Tipps zum Erstellen der eigenen Webseite sowie ein Vergleich von »selber machen« und »machen lassen« erwarten Sie außerdem. Die Ausgabe MAPPE 12/2016 ist im Callwey-Shop erhältlich.