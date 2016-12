Mit Farben lassen sich die Stimmungen von uns Menschen sehr gut ausdrücken, sie können auch für ein bestimmtes Lebensgefühl stehen. Stimmungen und Lebensgefühl ändern sich mal mehr, mal weniger schnell und sind immer auch ein Spiegel der weltweiten Entwicklungen in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Kultur. Die Gestaltung der eigenen vier Wände spielt eine wichtige Rolle, denn hier dürfen wir uns frei entfalten.

In dem Buch »Stilvoll Wohnen mit Farben« nehmen Joa Studholme (internationale Farbberaterin) und Charlotte Cosby (Kreativdirektorin) von Farrow&Ball, der bekannten und renommierten Manufaktur für exklusive Farben und Tapeten, Farben und ihre jeweilige Wirkung genauer unter die Lupe. Wie kann man Farben in Wohnräumen gezielt einsetzen? Und wie wird aus unterschiedlichen Farben ein stimmiges Gesamtkonzept? Mit vielen anregenden Tipps und Ideen der Autorinnen lassen sich Räume im Handumdrehen aufwerten und in ein einladendes Ambiente verwandeln. So ist Weiß nicht gleich Weiß. Viele unterschiedliche Weißtöne erschweren die Auswahl des richtigen Farbtons. Im Buch werden in einer Liste Kombinationen aufgeführt, die perfekt zueinander passen. Diese und viele weitere Hilfen, wie zum Beispiel auch die Gestaltung von hellen und dunklen Flächen, erleichtern das Auswählen für Farben und Muster. Berücksichtigt werden neben den Farbharmonien der Wände auch die Farbigkeit von Möbeln und Böden.

Cover des Buches »Stilvoll Wohnen mit Farbe«, Foto: Studholme/ Cosby, Stilvoll Wohnen mit Farbe, Callwey 2016

Gemusterte Tapeten sind unterschiedlich einsetzbar. In dem Buch wird gezeigt wie man ihre individuellen Eigenschaften nutzen kann. Foto: Studholme/ Cosby, Stilvoll Wohnen mit Farbe, Callwey 2016

Verschiedene Farbharmonien erzeugen unterschiedliche Wirkungen. Foto: Studholme/ Cosby, Stilvoll Wohnen mit Farbe, Callwey 2016

Lichtsituationen haben Einfluss auf die Wahrnehmung der Farben. Foto: Studholme/ Cosby, Stilvoll Wohnen mit Farbe, Callwey 2016

Die Farbigkeit der Wände können in den Dekorationen wieder aufgenommen werden. Foto: Studholme/ Cosby, Stilvoll Wohnen mit Farbe, Callwey 2016

Dem Buch liegt die Farbpalette von Farrow & Ball zugrunde. Sie haben sich über eine lange Zeit in unterschiedlichsten Wohnungen und Häusern bewährt. Bei der Restaurierung historischer Gebäude kommen die Farben zum Einsatz, werden aber auch von modernen Interior Designern und Hausbesitzern geschätzt. Jede Farbe wird genauestens recherchiert und steht für die Tradition des Unternehmens. Eine einzigartige Enzyklopädie historischer Farben und Muster bietet die Farbpalette von Farrow & Ball , wiederentdeckt und – belebt für Menschen von heute. Die vielen stimmungsvollen Bilder im Buch inspirieren den Betrachter und laden dazu ein, die eigenen Träume wahr werden zu lassen. Wie die Unterstreichung Ihrer Persönlichkeit mit Farbe gelingt und was Licht für eine wesentliche Rolle spielen kann, erfahren die Leser bei einem Blick ins Buch. Mehr Informationen zu dem Traditionsunternehmen erhalten Sie unter www.eu.farrow-ball.com.

Das Buch »Stilvoll Wohnen mit Farbe«

Das Buch »Stilvoll Wohnen mit Farbe« kann für 39,95 Euro unter www.callwey.de erworben werden.