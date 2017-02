Meisterstücke präsentieren

Ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken und ihre Meisterprüfungen präsentieren – dazu haben Malermeister in Karlsruhe bei der Ausstellung »Meister in Form und Farbe« in Karlsruhe derzeit die Chance. Die zwanzigste Ausstellung mit diesem Motto ist vom 31. Januar 2017 bis zum 3. März 2017 im Regierungspräsidium am Rondellplatz in Karlsruhe zu bestaunen. Geöffnet ist immer von Dienstag bis Sonntag. Man geht von rund 5.000 Besuchern in diesem Zeitraum aus. Als Besucher der Ausstellung haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich als Jury zu betätigen und das Ihrer Meinung nach schönste Meisterstück auf einer Karte zu vermerken. Am Ende der Ausstellungsdauer werden dann drei Besucherpreise vergeben.

Meister in Form und Farbe ist ein Kombination aus Gestaltungswettbewerb mit Ausstellung und wird gemeinsam von den Vollzeit-Meisterschulen Karlsruhe, Lahr, Mosbach, Reutlingen, Ulm, den drei Meisterschulen in Stuttgart, dem Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Karlsruhe veranstaltet.

Meisterstücke ausstellen und gewinnen

Absolventen der Meisterschulen und Fachschulen im Maler- und Lackiererhandwerk in Baden Württemberg zeigen hier, was wirklich in ihnen steckt. Bei einem Wettbewerb wählen sechs Meisterschulen aus Baden-Württemberg die beeindruckendsten Meisterarbeiten ihrer Prüflinge aus. Diese Arbeiten werden in Regierungspräsidium in Karlsruhe aufgebaut. Im nächsten Schritt kürt eine Jury sechs Gewinner unter den in Karlsruhe ausgestellten Werken. Die Preise werden dann unter der Schirmherrschaft und Sponsoring von Partnern vergeben. Die Preise wurden dieses Mal von Baumit aus Bad Hindelang, Brillux aus Münster, Caparol aus Ober-Ramstadt, MEGA aus Hamburg, Sto aus Stühlingen und vom Eurokreis Maler übergeben.

Die Mappe hat sich umgesehen und zeigt beispielhaft, wie mit Formen und Farben Meisterprüfungen entstehen, die zum Blickfang werden: