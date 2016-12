MALER DES JAHRES 2017 – Die Preisverleihung

In gemütlicher Atmosphäre wurden am 27. November die MALER DES JAHRES 2017 in München gekürt. Gutes Essen und ein lockeres Ambiente rahmten die spannende Preisverleihung ein und boten Anlass zum Erfahrungsaustausch unter Malerkollegen.

Im Wirtshaus am Bavariapark fand auch in diesem Jahr die Veranstaltung statt. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Sechs Trophäen sind zu diesem Zeitpunkt noch ohne Besitzer. Doch nicht mehr lange. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Gedeckt und vorbereitet für die Gäste und Teilnehmer. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Ein zünftiges Brotzeitbrett zur Vorspeise, ganz in der Tradition der Gastgeberstadt München. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Austausch, Netzwerken, Kollegen treffen. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Die teilnehmenden Malerbetriebe Schwarz GmbH (li.) und Hofer Malerwerksätte (re.). Zwischen ihnen: Nicole und Martin Ulsch, die bereits im letzten Jahr auf der Shortlist stand. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Ausgelassene Stimmung bei den Gästen. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Callwey-Verleger Dominik Baur-Callwey begrüßt die Gäste. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Markus Schlegel, Jurymitglied und Professor für Architekturgestaltung an der HAWK Hildesheim, referiert über zukünftige Gestaltungsfragen und -trends. Foto: Bernd Ducke/Mappe

Der Vortrag stieß auf großes Interesse der Teilnehmer. Foto: Bernd Ducke/Mappe