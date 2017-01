Austauschen und Anstoßen: Die Atmosphäre auf der Preisverleihung zum MALER DES JAHRES 2017 war auch in diesem Jahr wieder eine ganz besondere. »Wie auf einem Klassentreffen«, so brachte es der Verleger Dominik Baur-Callwey auf den Punkt, feierten die teilnehmenden Malerbetriebe mit Familie, Freunden und Kollegen in München. Lassen Sie sich in unserem Video von der Stimmung des Abends begeistern:

