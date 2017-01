Seit der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015, im Zuge derer tausende Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland Zuflucht gefunden haben, wird sich vielerorts mit dem Thema der Integration auseinandergesetzt. Einen – im wahrsten Sinne des Wortes – kreativen Ansatz dazu stellt die Badische Malerfachschule Lahr vor.

Das erste Projekt zur Integration der VABO-Klassen fand im Dezember 2016 statt.

Die Meisterklasse der Maler und Lackierer zeigte verschiedene Techniken.

Besonders viel Spaß machte das Mischen von Lieblingsfarben.

Zusammen mit den engagierten Meisterschülern kreierten die Flüchtlinge bunte Farben.

Anschließend bemalten alle Teilnehmer kleine Geschenkschachteln.

Die jungen Flüchtlinge stammen großteils aus Syrien, Afghanistan, Guinea und Gambia.

Alle Beteiligten freuen sich über den Erfolg des Projekts.

Jugendliche Asylbewerber und Flüchtlinge unterliegen wie alle anderen Kinder in Deutschland der Schulpflicht. Bei unzureichenden Deutschkenntnissen kann ein Vorbereitungsjahr besucht werden, das im Hinblick auf spätere Berufschancen den Erwerb von Deutschkenntnissen fördert (VABO). Seit 2015 sind hierfür auch an der Badischen Malerfachschule in Lahr Klassen eingerichtet. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die die VABO-Klasse in Lahr besuchen, stammen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Guinea und Gambia.

Um die Schüler noch besser in den Schulalltag zu integrieren und den Kontakt zu Mitschülern anzuregen wurde am 19. und 20. Dezember 2016 das erste Integrationsprojekt der Schule durchgeführt. Die Meisterklasse für Maler und Lackierer gab den Teilnehmern der VABO-Klasse einen zweistündigen Einblick in das Malerhandwerk und zeigte den Asylbewerbern und Flüchtlingen verschiedenste Techniken, darunter, wie ihre Lieblingsfarben gemischt werden können. Kreativ und individuell wurden mit diesen Farben anschließend kleine Geschenkschachteln bemalt. Für die Meisterschüler war dieses Projekt die erste schulische Erfahrung mit Unterweisungen nach berufs- und arbeitspädagogischen Gesichtspunkten. Angestoßen wurde das Projekt von Frau Katharina Paulat und der Schülermitverantwortung der Malerfachschule. Die Rückmeldung der beiden Klassen war durchweg positiv.

