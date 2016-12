Von Januar bis März 2017 bietet Knauf zum fünften Mal die Werktage an. Die Knauf Gruppe bietet viele Innovationen und spannende Praxisbeispiele. An sechs Terminen und Standorten können Fachbesucher sich zum Informations- und Meinungsaustausch treffen und über Neuheiten, Systemlösungen und Trends der Branche sprechen. Getreu dem aktuellen Werktage-Motto: Innovation. Praxis. Dialog. Die Knauf Werktage werden regional ausgerichtet, so haben Besucher eine möglichst kurze Anreise. Das sind die Daten für 2017:

01. und 11.01. in Düsseldorf

01 und 26.01. in Leipzig

02. und 02.02 in Mainz

02. und 16.02. in Stuttgart

02. und 23.02. in Hamburg

03. und 09.03. in Nürnberg

Weitere Informationen auch zur Anmeldung erhalten Sie unter www.knauf-werktage.de