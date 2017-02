Produktiv erleuchtet

Wie werden aus Denkanstößen innovative Konzepte? Und wie werden daraus Produkte, Dienstleistungen, Verfahren und wiederum Erfolge? Ein scharfer Blick auf die deutschsprachige Unternehmenslandschaft zeigt, welchen Trendwellen und Entwicklungslinien die Innovationskultur gerade folgt.

Die neue Idee ist zugleich der älteste und aktuellste Trend der Welt. Jeder sucht sie, jeder will sie festhalten und bestenfalls »groß rausbringen«. Jedoch sind die inneren Mechanismen des Kreativprozesses noch nicht enttarnt. Der Weg zur Idee bleibt ein Geheimnis. Was Politik und Wirtschaft dazu tun können, diesen Weg zu ebnen, ist, die Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Da wäre die progressive Forschung unter einem chancengerechten Wissenschafts- und Bildungssystem auf der einen, investitionsbereite Unternehmen mit gut ausgebildeten, engagierten Mitarbeitern auf der anderen Seite. Jedoch gehört zu einer Innovation nicht nur die Neuartigkeit an sich – sie muss vielmehr einen Bedarf unter den Verbrauchern decken. Und noch mehr: mit dem Neuheitsgrad gehen auch Komplexität, Unsicherheit, Konfliktgehalt sowie ein großes unternehmerisches Risiko einher. Das gilt es aufzufangen.

»Innovation ist in meinen Augen ein Handwerk, für das man die richtigen Werkzeug benötigt «, sagt Christian Mohr, Innovationsexperte bei der KPMG Wirtschaftsprüfergesellschaft in deren YouTube-Video. Dieser Vergleich zwischen Handwerk und Innovation steht hier für den praxisbezogenen Grundsatz, dass professionelles Innovationsmanagement keine magischen Zutaten, sondern solide Schritte und Prinzipien benötigt, um erfolgreich zu sein.

Welche Prinzipien und Schritte Sie verfolgen können, um mit einem innovativen Konzept erfolgreich zu sein und auf welchem Platz Deutschland im weltweiten Vergleich der innovativsten Länder steht, erfahren Sie in Mappe 03/2017.