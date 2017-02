Erfolgreich präsentieren

Materialcollage für Esszimmer und Flur: So wurde geplant... Abb.: BZ-BBI

...und so wurde die Gestaltung im Essbereich verwirklicht. Foto: Andrea Nuding

Materialcollage für eines der Kinderzimmer. Abb.: BZ-BBI

So wurde die Gestaltung umgesetzt. Foto: Andrea Nuding

Materialcollage für das Wohnhzimmer. Abb.: BZ-BBI

So sieht das Wohnzimmer nach der Umsetzung aus. Foto: Andrea Nuding

Inszenierungen zu präsentieren, die auf emotionale Weise Aufmerksamkeit wecken und inspirieren, sind wichtiger denn je. Wie das in der Kundenberatung aussehen kann, demonstrieren Bernhard und Natalija Zimmermann am Beispiel eines Neubauprojekts. Das Gebäude, vom äußerst ambitionierten Architekturbüro K.O.P. Klinge Otto Planung Gesellschaft mbH in Leipzig geplant, bedeutete für die Bauherren einen großen Schritt: Es veränderte ihre bisherigen Wohngewohnheiten komplett. Bei diesem Prozess wollte sie ihr Architekt fachkompetent begleitet und beraten wissen. Und so brachte er Bernhard und Natalija Zimmermann mit ihrem Büro BZ-BBI in Leipzig ins Gespräch. Diese Vertrauensgeschichte war die perfekte Voraussetzung, um das neue Zuhause der Familie konstruktiv planen und gestalten zu können. Auch der gemeinsame Besuch des Vitra-Designmuseums und des Vitra-Hauses in Weil am Rhein war für die Bauherrn eine inspirierende Erfahrung, die in hohem Maße bei der weiteren Einrichtungsplanung half. Fast über ein Jahr dauerte der Planungs- und Realisierungsprozess.

Bernhard und Natalija Zimmermann

Schon sehr früh, bereits bevor der Innenausbau in Trockenbauweise begann, wurden Bernhard und Natalija Zimmerman in die Planung einbezogen: »Das war ungemein hilfreich«, meint Bernhard Zimmermann und macht das exemplarisch an der gestalteten Nische für ein Buffet aus den 1930er Jahren deutlich: »Wir konnten dadurch einen entsprechenden Platz für das massive Familienerbstück einplanen.«

Lesen Sie in der Mappe 2/2017, wie das neue Interiorkonzept entstanden ist und wie Bernhard und Natalija Zimmerman ihre Material-, Muster- und Farbideen präsentierten. Dazu gibt es wertvolle Tipps, wie sie erfolgreich beraten und verkaufen.