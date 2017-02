Die Mängelhaftungsreform kommt

Nach beinahe einem Jahrzehnt harter und zäher Diskussionen ist nun ein Meilenstein im Bereich der Produkthaftung für das Maler- und Lackiererhandwerk erreicht.

Am 15. Februar 2017 haben sich die Vertreter der Fraktionen im Bundestag auf einen Kompromiss zu den Aus- und Einbaukosten verständigt und damit das Mängelgewährleistungsrecht ganz entscheidend verändert. Es wird erwartet, dass die Verabschiedung des Gesetzes nach dieser Einigung noch im März 2017 im Bundestag erfolgt. Damit endet einer der längsten politischen Auseinandersetzungen, in der sich die Handwerksverbände und besonders der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz für seine Betriebe jahrelang engagiert hat.

Eine Neuregelung des Mängelhaftungsstreits ist in Aussicht

Bislang mussten Handwerker gegenüber ihren Kunden selbst dann für Mängel an verarbeiteten Produkten haften und für einen neuerlichen Einbau aufkommen, wenn der Hersteller oder Händler sie zu verantworten hatte – eine unsachgemäße Haftungsregel, die Handwerker aufgrund der unbezahlten Mehrarbeit massiv belastete.

Die Vorschriften über die Nacherfüllung (§ 439 BGB) werden gänzlich neu geregelt. Der Verarbeiter erhält zum ersten Mal einen gesetzlichen Anspruch auf den Ersatz der Aus- und Einbaukosten mangelhafter Ware. Des Weiteren ist es Händlern nun nicht mehr gestattet diesen Ersatz in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuschließen. In der Tabelle sehen Sie in auf einen Blick, welche Änderungen zu erwarten sind.