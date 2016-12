Am 29. November wurde der Dr. Murjahn-Förderpreis 2016 im Meistersaal des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks in Berlin vergeben. Mit dem Preis werden jedes Jahr Malermeister und Pädagogen geehrt. Die ausgezeichneten Projekte für das Maler- und Lackiererhandwerk wurden mit jeweils 15.000 Euro dotiert. Das sind die diesjährigen Gewinner:

Die Gewinner des Dr. Murjahn-Förderpreis 2016. Foto: Kuratorium „Dr. Murjahn-Förderpreis“

Frank Oswald (Adam Oswald GmbH, Geisenheim) und Michael Heil (Erfolg im Handwerk, Landstuhl) erhielten den Förderpreis für das Projekt »Fit für die Zukunft – eBusiness Tools und Geschäftsprozesse für Maler- und Lackiererbetriebe«. Ziel des Projektes war es die Wert-schöpfungskette im Unternehmen Oswald zu analysieren und zu optimieren. Die Hauptaufgabe bestand darin, Arbeitsabläufe auf der Baustelle prozessorientiert vorzubereiten, damit die Mitarbeiter alle relevanten Daten direkt digital erfassen können. Die Umsetzung dieser Idee fördert die Selbstorganisation und stößt Verbesserungen an.

Katrin Graf (Schulzentrum Sek. II an der Alwin-Lonke-Straße, Bremen) und Henriette Fritzke (Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum, Hennigsdorf) wurden für das Projekt »Lernen und Arbeiten im ehemaligen KZ Sachsenhausen« geehrt. 28 Auszubildende des Handwerks arbeiteten eine Woche in der Gedenkstätte Sachsenhausen und setzten sich dort theoretisch und praktisch mit der Geschichte dieses Ortes auseinander. Die jungen Handwerker halfen bei der Instandsetzung und Restaurierung der noch vorhandenen Bauten in der Gedenkstätte und hielten das Erlebte schriftlich fest. Die Teilnehmer des Projekts sollen ermutigt werden an der Lösung gesellschafts-

politscher Herausforderungen mitzuwirken und nicht wegzuschauen, wenn die Gefahr besteht, dass Extremismus und Gewalt die Oberhand gewinnen.

Preisstifter Dr. Klaus Murjahn würdigt die hohe Qualität der Projekte. Foto: Kuratorium „Dr. Murjahn-Förderpreis“

Frank Kudraß (Maler Kudraß GmbH & Co. KG, Emsdetten) wurde für die Entwicklung des Gestaltungskonzepts beim Umbau der VR-Bank in Emsdetten mit dem Dr. Murjahn-Förderpreis ausgezeichnet. Die Aufgabe bestand darin, den sieben Besprechungsräumen eine Atmosphäre zu verleihen, in der sich Kunden und Mitarbeiter wohlfühlen und die dem Leitbild der Bank entspricht. »Hot-Spots« der Stadt dienten dabei als Pate für die Namensgebung der Räumlich-

keiten, insbesondere im Hinblick auf die Farbgebung. Gelobt wurde die intensive Auseinander-

setzung mit den Wünschen des Auftraggebers, das Hinterfragen der Motive und die Berücksichtigung der vielfältigen Zielgruppe. Mit dem regionalen Bezug wurde die Vertrautheit der Kunden und Mitarbeiter Grundlage des Gestaltungskonzepts und inhaltlicher Leitfaden.

Der Sonderpreis für Jungmeister/innen ging an Malermeisterin Mareike Wurster aus Eckernförde, die sich in ihrer praktischen Meisterprüfung intensiv mit dem Thema »Lehmexperimente und Patina« befasste. Der moderne Umgang mit dem traditionellen Material zeigt wie vielfältig Lehm verwendet und durch eine harmonische Gestaltung in Szene gesetzt werden kann. Das Buch »Patina« beantwortet viele Fragen zu dem modernen Gestaltungsmaterial und kann bei Kundengesprächen anschaulich eingesetzt werden.

Auf der Preisverleihung wurden auch das berufliche Wirken und die Verdienste des Preisstifters Dr. Klaus Murjahn gewürdigt, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte.