Ein Expertenteam, 28 neue Farben für 2017. Die Trendscouts von Caparol haben die großen Leitmessen nach trendverdächtigen Farbimpulsen durchstreift und im Ergebnis vier Farbwelten kreiert. Angeführt wird jede durch einen »Blickfang« als Farb-Dreiklang:

Terra, Blau und Khaki

Mint, Gelb und Apricot

Cognac, Blau und Gelb

Rot und Schilf

Statt einer klassischen Broschüre ist daraus ein Projektbuch entstanden: das Unikat #1, mit dem der Maler beim Kundenbesuch ein Beratungsinstrument an der Hand hat. Auf der BAU 2017 hat uns Margit Vollmert, Leiterin des FarbDesignStudios bei Caparol, einen ersten Einblick in das Projektbuch verschafft. In unserem Video-Interview erfahren Sie außerdem, was es mit dem Kaktus und der Ausstanz-Postkarte auf sich hat.

Sie wollen mehr über die Inhalte des Projektbuchs Unikat #1 erfahren? Dann werfen Sie einen Blick in das erweiterte Video.