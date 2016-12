CDU-Bekenntnis zur Meisterpflicht

Auf dem Parteitag der CDU in Essen wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende bestätigt. Darüber hinaus wurden weitere wichtige Themen für den Wahlkampf besprochen. Besonders interessant für das Handwerk: Die CDU will die Meisterpflicht für bestimmte Gewerke wieder einführen.

Foto: Mappe

Konkret spricht sich die CDU für die Wiedereinführung der Meisterpflicht für neu gegründete Betriebe aus, die im Zuge der Handwerksreform 2004 für 53 Berufe abgeschafft wurde. »[Seitdem] kam es in den zulassungsfreien Gewerben zu einem erheblichen Verlust an Qualität und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen«, so Rainer von Borstel. Der Geschäftsführer des Verbandes der baugewerblichen Unternehmer Hessens führt weiter aus: »Ungelernte lassen sich bei den Handwerkskammern eintragen und profitierten davon, dass sie […] keine Sozialversicherungsabgaben und Berufsgenossenschaftsbeiträge in ihre Preise einkalkulieren müssten«. Kompetente Meisterbetriebe könnten damit nicht konkurrieren, was einen dauerhaften Qualitätsverlust in verschiedenen Handwerkszweigen zur Folge habe. Eine Anpassung der Handwerksordnung könnte nun die Stellung des Meisterbriefs als Qualitätsmerkmal des deutschen Handwerks wieder deutlich stärken.

Das Baugewerbe begrüßt die Stellungnahme der CDU, von Borstel fordert aber: »Diesen Parteitagsbeschlüssen müssen jetzt aber auch Taten folgen. Wir erwarten, dass die Wiedereinführung der Meisterpflicht konkret im Wahlprogramm der CDU verankert wird«.