12/2015 Wände inszenieren mit Designpaneelen

Die Arstyl Wall Panels eröffnen eine völlig neue Art der modernen Wand oder auch Deckengestaltung. Hier ist in punkto Design, Format und Funktion so ziemlich alles anders. Wer offen ist für Neues, dem bieten die Deko-Wandpaneele echten Mehrwert. Die hochwertigen dreidimensionalen Wandpaneele aus Polyurethan sind die ideale Basis für kreative Gestaltungslösungen: designorientiert und effektvoll. Ob symmetrisch oder asymmetrisch, horizontal, vertikal oder im 45°-Winkel gedreht angeordnet, ob als kleinflächige Zierobjekte oder aber zur Verkleidung einer ganzen Wand, der künstlerischen Raumgestaltung sind mit den Arstyl Wall Panels keine Grenzen gesetzt. Es gibt sie in sechs attraktiven Designvarianten, die mehrfach bei verschiedenen Trend Awards nominiert bzw. ausgezeichnet wurden. Mit den Wandpaneelen kann aber nicht nur jeder Raum ansprechend aufgewertet werden, mit ihnen können innovative Malerbetriebe auch ihr bestehendes Angebot perfekt ergänzen – sowohl optisch als auch gewinnbringend. Denn die Wandpaneele ermöglichen – wie übrigens die gesamte NMC Profilpalette – eine deutlich höhere Wertschöpfung der Leistung. Die Broschüre »Wände inszenieren mit Designpaneelen« können Sie hier herunterladen.