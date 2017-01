10/2015 Professionell rühren und mischen

Moderne Produkte verlangen in ihrer Vielzahl und Komplexität genaue Kenntnis vom Anwender. Damit sie ihre hohe Qualität entfalten und für optimale Arbeitsergebnisse sorgen können, spielt die richtige Mischtechnik eine entscheidende Rolle. Wer täglich beste Ergebnisse auf der Baustelle erzielen will, braucht professionelles Material, Werkzeug und Maschinentechnik. Nur wenn man sich darauf verlassen kann, können Höchstleistungen erzielt und Kunden begeistert werden. Collomix setzt sich als Experte für Mischtechnik und führender Hersteller von Qualitätswerkzeugen kompromisslos für dieses Ziel ein. Das Know-how resultiert aus unzähligen Tests, in denen das Mischverhalten der vielfältigen Materialien untersucht wird, sowie durch intensiven Erfahrungsaustausch mit den Maler-Profis auf der Baustelle. Denn nur so entstehen praxistaugliche Produkte, die in Qualität und Anwendung die Spitze darstellen. Als Marktführer bei handgeführten Mischgeräten setzt Collomix immer wieder Standards für zukunftsweisende Entwicklungen und genießt hohe Wertschätzung. Die innovativen Lösungen bieten ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Sie sind besonders leistungsfähig und dafür bekannt, dass sie hohen technologischen Anforderungen genügen. Und besonders wichtig im harten Baustellen-Alltag: Mit Collomix-Produkten wird das Arbeiten leichter und weniger anstrengend. Diese Broschüre mit den wichtigsten Tipps und Tricks von Profis für Profis erklärt, wie Zeit, Aufwand und Kraft gespart werden kann. Die Broschüre »Professionell rühren und mischen« können Sie hier herunterladen.