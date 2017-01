09/2016 Material- und Oberflächenvielfalt mit Brillux WDVS-Fassaden

Wärmegedämmte Fassaden können so spannend sein! Die Gestaltungsmöglichkeiten sind weit: Von farbenfroh über strukturiert, mit Belägen versehen bis hin zu Stilfassaden. Es lebe die Individualität! Natürlich auch bei wärmegedämmten Fassaden. Daher heißt das Motto für die Gestaltung mit WDVS bei Brillux: kreative Vielfalt. Das bezieht sich nicht nur auf die Farbgestaltung mit ihren nahezu unendlichen Möglichkeiten, sondern vielmehr auf das breite Sortiment unterschiedlichster Materialien. Angefangen bei den verschiedenen Putzen, über keramische Beläge und Flachverblender bis hin zu Fassadenprofilen und der Gestaltung in Bossensteinoptik. Damit jede Fassade einzigartig wird. Doch bei einer Wärmedämmung genügt die Optik allein nicht: Neben Individualität und Ästhetik werden häufig erhöhte Anforderungen an die Materialien gestellt, zum Beispiel was die mechanische oder die thermische Belastbarkeit angeht. Die Broschüre »Material- und Oberflächenvielfalt mit Brillux WDVS-Fassaden« können Sie hier herunterladen.