06/2015 Saubere Fassaden – Saubere Anschlüsse

Fassaden sind das Gesicht des Gebäudes. Lassen sich Algen oder Pilze nieder oder treten Risse auf, ist dies für den Kunden ärgerlich und teuer. Baumit hilft, solche Schäden zu vermeiden. Fehler beim Dämmen einer Fassade können zu Rissen in der Fassade führen. Um deren Ursachen zu beseitigen, muss man meist viel Zeit und Geld aufwenden. Zudem hat man einen Kunden verärgert und vermutlich auch längere Zeit verloren. Meist entstehen diese Fehler an Anschlüssen der Fassade, an Fenstern, Rollladenkästen und im Sockelbereich. Ursachen können falsch gewähltes Material sein, eine unzureichend ausgearbeitete Detailplanung oder die mangelhafte Absprache zwischen den beteiligten Gewerken. Die Broschüre »Saubere Fassaden – Saubere Anschlüsse« zeigt, wie Fehler erst gar nicht entstehen und wenn Fehler vorhanden sind, wie die daraus folgenden Probleme an der Fassade gelöst werden können. Die Broschüre »Saubere Fassaden – Saubere Anschlüsse« können Sie hier herunterladen.