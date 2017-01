03/2016 Brillux Impulse 2016

Für professionelle Malerarbeiten präsentiert Brillux 2016 neue hochwertige Produkte und praxisorientierte Dienstleistungen. Die Broschüre bündelt Materialien und Services rund um die Fassade und den Innenraum. So bietet zum Beispiel die Reinacrylat-Fassadenfarbe Evocryl 200 eine bisher unerreichte niedrige Schmutzanhaftung ohne Einschränkung der Farbtonvielfalt. Der WDVS-Raffstorekasten ist eine montagefertige Lösung für den außenliegenden Sonnenschutz im Zug einer energetischen Fassadensanierung. Mit bestem Verlauf, enormer Deckkraft sowie hoher Reinigungs- und Strapazierfähigkeit eröffnet die jetzt abtönbare Wandbeschichtung mehr Gestaltungsspielraum und erweitert das Anwendungsspektrum. Die wasserbasierten Bautenlacke Hydro-PU-Tec, Hydro-PU-Spray und Hydro-PU XSpray stehen für umweltschonende Beschichtungen mit höchster Oberflächenqualität. Aktuell im Trend liegende Oberflächen in Sichtbetonoptik lassen sich mit dem Feinputz Creativ Sentimento 78 herstellen. Als neuer Service der Brillux Farbstudios helfen die dreidimensionalen Visualisierungen dabei, Kunden Farbkonzepte und die spätere Raumwirkung begreiflich zu machen. Die Brillux App unterstützt bei der täglichen Arbeit und bietet bewährten Service unterwegs, Lust auf Farbe machen die Stilkarten, mit denen Kunden auf eine spannende Reise in die Welt der Farben mitgenommen werden können. Als fachlich kompetente Partner bei der Ausführung von WDVS-Arbeiten können sich Fachhandwerker bei der Initiative »Dämmen lohnt sich« empfehlen und von Dämmaufträgen profitieren. Die Broschüre »Brillux Impulse 2016« können Sie hier herunterladen.